Covid a Napoli: «Noi, in coda di notte per il tampone rapido; ci serve per lavorare» (Di sabato 15 gennaio 2022) Con la diffusione di Omicron, si incontrano napoletani di ogni ceto ed età, nelle file per i tamponi notturni in città. Sono otto - informa Federfarma - le farmacie che offrono il... Leggi su ilmattino (Di sabato 15 gennaio 2022) Con la diffusione di Omicron, si incontrano napoletani di ogni ceto ed età, nelle file per i tamponi notturni in città. Sono otto - informa Federfarma - le farmacie che offrono il...

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - SkyTG24 : Covid, De Luca su ordinanza scuola: 'Posizione offensiva del governo rispetto a #Campania' - SkyTG24 : Covid, la #Campania passa in zona gialla - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Covid, la #Campania passa in zona gialla - MartaK41053562 : @barbarab1974 Infatti e purtroppo ho sentito che al Monaldi di Napoli si favorisce chi è vaccinato, chi non lo è va… -