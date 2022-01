Cosa aspettarci dall’indagine FIA su Abu Dhabi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ultimo capitolo della saga è questo: il 3 febbraio, la FIA pubblicherà l’esito dell’indagine aperta sul casino di Abu. Finalmente, conosceremoè successo in quegli ultimi giri, che hanno consacrato Max Verstappen e condannato Lewis Hamoton (che da allora non parla). La Mercedes è su tutte le furie, Michael Masi è sulla graticola. Il neo presidente Ben Sulayem ha promesso massima trasparenza, invitando gli addetti ai lavori a parlare con la Federazione prima della decisione finale. Ma l’esito delle indagini è la parte cruciale del dilemma, perché da esso dipenderanno diverse cose. Tra cui il futuro dello stesso Lewis Hamilton, la superstar della F1. GP Abu: la Safety Car della discordia GP Abu: susi concentra l’indagine FIA? Questa è la domanda da un milione di ...

Advertising

enpaonlus : Cosa pensare della scelta di ricevere un Circo che rivendica l’uso di animali selvatici nei suoi spettacoli?Cos’alt… - fa39893147 : @paolo_gibilisco Io l'ho segnalato...ma da uno che guarda propaganda live cosa aspettarci? - collateralgio : Conto alla rovescia iniziato: - golfomistico : RT @2duerighe: Si parte il 1° febbraio: conduzione al solito #Amadeus. Tra esordienti e gloriosi ritorni, il #FestivaldiSanremo si preannun… - telefoninonet : OPPO Pad passa da Geekbench: cosa aspettarci dal tablet? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa aspettarci

Key4biz.it

Del restopotevamoal di là del locale clamore e delle superenfatizzate strette di mano, se non discorsi scontati per manifesta ovvietà e con contenuti che ogni giorno sono ...dobbiamodal nuovo pezzo? In attesa di poterlo ascoltare, Giusy Ferreri ha anticipato che " È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere ...Si parte il 1° febbraio: conduzione ad Amadeus. Tra esordienti e gloriosi ritorni, il Festival di Sanremo si preannuncia ..."A Marsala abbiamo un anti - sindaco". E' l'amara riflessione dell'imprenditore Massimo Bellina, export manager della Carlo Pellegrino & C Spa, che si è lasciato andare ad una riflessione che è divent ...