Capodanno cinese 2022: è l’anno della Tigre (Di venerdì 14 gennaio 2022) La data è nota per lo più a diversi popoli asiatici e ai fan di The Jackal (che hanno dedicato un video alle festività del 2022): il Capodanno cinese nel 2022 è il 1 febbraio, che è un martedì. Come ogni nuovo anno cinese, cambia anche il segno zodiacale che caratterizzerà questo ciclo lunare: il 2022 è infatti l’anno della Tigre. 2022: arriva l’anno della Tigre Il nuovo anno della Tigre va dal 1 febbraio 2022 al 21 gennaio 2023. Come riporta Viaggio in Cina, la Tigre è il terzo segno dello zodiaco cinese: nello specifico la Tigre di quest’anno è associata all’elemento ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 14 gennaio 2022) La data è nota per lo più a diversi popoli asiatici e ai fan di The Jackal (che hanno dedicato un video alle festività del): ilnelè il 1 febbraio, che è un martedì. Come ogni nuovo anno, cambia anche il segno zodiacale che caratterizzerà questo ciclo lunare: ilè infatti: arrivaIl nuovo annova dal 1 febbraioal 21 gennaio 2023. Come riporta Viaggio in Cina, laè il terzo segno dello zodiaco: nello specifico ladi quest’anno è associata all’elemento ...

Advertising

InterClubIndia : RT @MarcoCH0: L‘Inter ha creato in Cina dei gadget per il capodanno cinese 2022. E c’è dietro la scritta di 'Suning'. 'Zhang è in Italia… - laRoyalBlood_ : Pure andare a ChinaTown qua sotto alla mia hall è noioso seppur tra un paio di settimane ci sarà il Capodanno cinese - Padreperez13 : RT @MarcoCH0: L‘Inter ha creato in Cina dei gadget per il capodanno cinese 2022. E c’è dietro la scritta di 'Suning'. 'Zhang è in Italia… - Zelgadis265 : RT @MarcoCH0: L‘Inter ha creato in Cina dei gadget per il capodanno cinese 2022. E c’è dietro la scritta di 'Suning'. 'Zhang è in Italia… - Roberto23186246 : RT @MarcoCH0: L‘Inter ha creato in Cina dei gadget per il capodanno cinese 2022. E c’è dietro la scritta di 'Suning'. 'Zhang è in Italia… -