Bollo auto: come pagare meno nel 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ecco l’elenco di tutti i casi in cui è previsto uno sconto sulla tassa automobilistica o è contemperata l’esenzione totale dell’imposta Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ecco l’elenco di tutti i casi in cui è previsto uno sconto sulla tassamobilistica o è contemperata l’esenzione totale dell’imposta

Advertising

Carlo10309 : RT @callisto02: @Luca_Mussati @cris_cersei @giulianol Se hai una multa non pagata, sei OUT, se ha un omesso/tardivo versamento imposte sei… - bibirabeni : RT @callisto02: @Luca_Mussati @cris_cersei @giulianol Se hai una multa non pagata, sei OUT, se ha un omesso/tardivo versamento imposte sei… - Loredanataberl1 : RT @unicum_rangea: @LUCABRAMBILLA24 @MMaXXprIIme ci sono anche le tasse sulla casa, per la spazzatura, l'acqua, la luce, il gas, il bollo a… - domitillalovato : RT @callisto02: @Luca_Mussati @cris_cersei @giulianol Se hai una multa non pagata, sei OUT, se ha un omesso/tardivo versamento imposte sei… - EureosCriss : RT @callisto02: @Luca_Mussati @cris_cersei @giulianol Se hai una multa non pagata, sei OUT, se ha un omesso/tardivo versamento imposte sei… -