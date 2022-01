Bogn | via ai lavori Ma l’opposizione attacca | “È inaccessibile | progetto inutile”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Riva di Solto. Il nuovoè pronto, approvato in giunta. Ora la tempistica è di quelle strette: assegnazione deia gennaio, inizioper febbraio, opera conclusa a giugno. Insomma, ildeldovrebbe essere pronto per l’estate. Ma il condizionale è d’obbligo. Uno dei posti più suggestivi della Lombardia ma…c’è un ma. Ilè notevolmente ridimensionato rispetto a quello originario che presentava una galleria paramassi bocciata dalla Sovrintendenza e che aveva scatenato polemiche a go go da parte di ambientalisti, artisti come Bruno Bozzetto, minoranze. Da un milione e duecento mila euro a 750.000 euro: “Ma il problema è che – spiega il consigliere comunale Giuseppe Meroni – non è undi rilancio del, ma ...