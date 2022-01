Aifa: “Zitromax inutile sul Covid”. Ma sulle cure non c’è chiarezza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Notizia di ieri: in Italia sono quasi esaurite le scorte di Zitromax, cioè azitromicina, un antibiotico che è stato ampiamente usato come rimedio anti Covid. Purtroppo, a quanto pare, inutilmente: ci sono diversi studi effettuati sul campo che confermano che il farmaco non è utile per contrastare il Sars-Cov-2, benché molti medici – e persino molti ospedali, a quanto ci risulta – continuino regolarmente a prescriverlo ai pazienti, almeno quelli con forme lievi. Il punto è che, a quanto pare, gli italiani, in preda alla paura e alla confusione in merito ai protocolli per le terapie precoci, sono corsi a fare incetta di questo medicinale. E non è colpa loro, bensì di chi continua a glissare sui protocolli di cura per questa malattia, o addirittura si nasconde dietro una menzogna: “Le cure non esistono, c’è solo il vaccino”. Non a caso, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Notizia di ieri: in Italia sono quasi esaurite le scorte di, cioè azitromicina, un antibiotico che è stato ampiamente usato come rimedio anti. Purtroppo, a quanto pare, inutilmente: ci sono diversi studi effettuati sul campo che confermano che il farmaco non è utile per contrastare il Sars-Cov-2, benché molti medici – e persino molti ospedali, a quanto ci risulta – continuino regolarmente a prescriverlo ai pazienti, almeno quelli con forme lievi. Il punto è che, a quanto pare, gli italiani, in preda alla paura e alla confusione in merito ai protocolli per le terapie precoci, sono corsi a fare incetta di questo medicinale. E non è colpa loro, bensì di chi continua a glissare sui protocolli di cura per questa malattia, o addirittura si nasconde dietro una menzogna: “Lenon esistono, c’è solo il vaccino”. Non a caso, ...

