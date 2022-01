Ai funerali di Sassoli leader e capi di stato La moglie | “Ti abbiamo diviso e condiviso con tanti | ma hai dimostrato che nulla è impossibile”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’arcivescovo Zuppi, suo amico fin dal liceo: «David era per tutti un compagno di classe, quello che tutti avremmo desiderato». A onorare la bara, primi ad arrivare, il presidente Mattarella e il premier Draghi. Visibilmente commossa Ursula Von der Leyen. Una folla fuori dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli

Grazie papà " e "mi raccomando, giudizio ". Giulio e Livia , i figli di David, non nascondono la commozione ma con coraggio mandano un messaggio al padre aidi Stato . In piedi, davanti alle istituzioni del governo, i leader Ue e i capi di Stato, ricordano le ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato aidi Stato del Presidente del Parlamento Europeo David, che si sono tenuti a Roma presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, alla presenza delle più alte cariche ...(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 GEN - "Il saluto che oggi tributiamo al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, nel giorno dei suoi funerali di Stato non potrà mai essere l'ultimo da parte del ...Durante l’omelia ai funerali di Stato di David Sassoli, il card. Matteo Zuppi, che presiede la messa, ha ripercorso il significato delle beatitudini evangeliche. Ha quindi affermato: “debbo dire che ...