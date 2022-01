Zuppa di Porro 13 gennaio 2022

(Di giovedì 13 gennaio 2022)di. Il giornalismo di gregge oggi ha deciso che il Covid è finito, tra bollettine e no vax delinquenti. Nel frattempo l’Oms dice che siamo i quarti peggiori al mondo per contagi: alla faccia delle nostre restrizioni. Sul Qurinale i dubbi di Salvini che piacciono ai giornali. Il giornale di de benedetti, detto il Domani, mette le manette alla Lega. Bonus bebè a tutti gli immigrati, titola il Giornale. Inflazione sù, ma dicono che passerà. Starace tranquillo sugli extraprofitti, dice che non ne ha fatti. Biden e il silenzio cinico sull’Afganistan #rassegnastampa13gen L'articolo proviene da Nicola

