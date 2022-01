Zitromax, l’antibiotico per curare il Covid è introvabile in Italia: ecco perché (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen – introvabile, l’antibiotico maggiormente usato per i malati di Covid – sia a casa che negli ospedali – è letteralmente introvabile nelle farmacie Italiane. Lo Zitromax non c’è più, da molti giorni e proprio nel pieno di un’ondata di contagi. Zitromax, il farmaco anti Covid finito in tutta Italia Come è possibile? Sembra che a mancare sia la molecola necessaria per la produzione di questo farmaco, prescritto dai medici in associazione con antinfiammatori. In particolare negli ultimi due mesi c’è stato peraltro un incremento notevole dell’utilizzo di Zitromax, con conseguente difficoltà nel reperirlo. Un aumento dovuto anche alla corsa all’accaparramento anche da parte di persone che non avevano contratto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen –maggiormente usato per i malati di– sia a casa che negli ospedali – è letteralmentenelle farmaciene. Lonon c’è più, da molti giorni e proprio nel pieno di un’ondata di contagi., il farmaco antifinito in tuttaCome è possibile? Sembra che a mancare sia la molecola necessaria per la produzione di questo farmaco, prescritto dai medici in associazione con antinfiammatori. In particolare negli ultimi due mesi c’è stato peraltro un incremento notevole dell’utilizzo di, con conseguente difficoltà nel reperirlo. Un aumento dovuto anche alla corsa all’accaparramento anche da parte di persone che non avevano contratto ...

