Vangelo del giorno | Marco 1 | 40-45 – Audio e commento Papa Francesco

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 13 Gennaio 2022, Giovedì: “Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote“. “”Non si può fare comunità senza vicinanza. Non si può fare pace senza vicinanza. Non si può fare il bene senza avvicinarsi. Gesù ben poteva dirgli: ‘Sii guarito!’. No: si avvicinò e L'articolo proviene da La Luce di Maria.