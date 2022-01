Sci alpino, super-G maschile Wengen 2022: Odermatt pazzesco, Paris settimo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un impressionante Marco Odermatt porta a casa anche il super-G di Wengen, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Sul Lauberhorn lo svizzero ha fiirmato una gara perfetta chiusa con l’incredibile tempo di 1:29.00, rendendo quasi impossibile per gli altri atleti la possibilità di impensierirlo. Sono Aleksander Kilde, come da pronostico, ha spaventato l’attuale leader della Coppa del Mondo che, con una partenza a tutta dove era addirittura in vantaggio di quattro decimi ma un errore sul salto nella parte centrale, ha chiuso a 23 centesimi dalla vetta. Aggancia il podio Matthias Mayer che firma un’altra grande gara chiudendo davanti a Baumann e a due splendidi Crawforsd e Ferstl, risettivamente scesi con il pettorale numero 22 e 26. Bella gara anche dei due azzurri Dominik ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Un impressionante Marcoporta a casa anche il-G di, valido per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Sul Lauberhorn lo svizzero ha fiirmato una gara perfetta chiusa con l’incredibile tempo di 1:29.00, rendendo quasi impossibile per gli altri atleti la possibilità di impensierirlo. Sono Aleksander Kilde, come da pronostico, ha spaventato l’attuale leader della Coppa del Mondo che, con una partenza a tutta dove era addirittura in vantaggio di quattro decimi ma un errore sul salto nella parte centrale, ha chiuso a 23 centesimi dalla vetta. Aggancia il podio Matthias Mayer che firma un’altra grande gara chiudendo davanti a Baumann e a due splendidi Crawforsd e Ferstl, risettivamente scesi con il pettorale numero 22 e 26. Bella gara anche dei due azzurri Dominik ...

