Ritorno in classe, Colizza: “La scuola è un fattore di propagazione del virus. Insistere sull’aerazione dei locali” (Di giovedì 13 gennaio 2022) A La Stampa, interviene Valeria Colizza, fisica, direttrice del laboratorio EPIcx, faro del governo francese per tracciare le rotte della pandemia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 gennaio 2022) A La Stampa, interviene Valeria, fisica, direttrice del laboratorio EPIcx, faro del governo francese per tracciare le rotte della pandemia. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Colizza: “La scuola è un fattore di propagazione del virus. Insistere sull’aerazione dei locali” - Spooky_The_Tuff : RT @orizzontescuola: Ritorno in classe, in Francia è rivolta dei docenti: sciopero generale. Il personale sfinito: “Un pasticcio indescrivi… - ProDocente : Ritorno in classe, in Francia è rivolta dei docenti: sciopero generale. Il personale sfinito: “Un pasticcio indescr… - ProDocente : Ritorno in classe, Renzi insiste: “Regole semplici per la scuola, se le chiudi fai la cosa più ingiusta che ci poss… -