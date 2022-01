Ostia Clan Spada | la sentenza di Cassazione conferma | “E’ mafia”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 13 gennaio 2022)ta inl’associazione a delinquere di stampo mafioso per il. E’ quanto hanno deciso i giudici della prima sezione penale della Suprema Corte nel maxi processo contro ildel litorale romano accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Luigi Birritteri. I supremi giudici con lapronunciata questo pomeriggio hanno disposto anche un nuovo processo d’Appello per il duplice omicidio di due esponenti di unrivale, Giovanni Galleoni detto ‘Baficchio’ e Francesco Antonini detto ‘Sorcanera’, avvenuto il 22 novembre del 2011 nel centro di. Il processo d’appello bis riguarderà Roberto, già condannato in via definitiva a sei anni per la testata a ...