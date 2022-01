"Non volevo offendere David Sassoli": Paolo Becchi parla dopo le polemiche (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Rispetto per la morte di David Sassoli. Ma è morto in seguito alla terza dose? Non c'è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l'autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia... Leggi su europa.today (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Rispetto per la morte di. Ma è morto in seguito alla terza dose? Non c'è nessuna correlazione? Non rendete pubblica neppure l'autopsia? O non la fate neppure? Costringete la gente a vaccinarsi e a morire. State costruendo una tirannia...

Advertising

carmelitadurso : Amici, non è stupendo? ?? Volevo condividere anche con voi la bellezza di Locky, il lupo cecoslovacco ??adottato dai… - NicolaPorro : ?? #Miozzo choc. Sanzioni ai #novax? 'Anche l'arresto e...'. Quando l'ho letto non volevo crederci ???? - SimoneAlliva : Volevo dare un affettuoso buffetto ai colleghi che nel 2022 si svegliano da una lunga pennichella e s'accorgono che… - RadioSubasio : #SubasioMusicClub ?@GiordanaAngi? – in #Passeggero volevo fondere un testo che mi può rappresentare con una musica… - bruchesi_s : @Jerustanaccount Io ho donato per I Jeru se volevo lo facevo singolo non si cambino le carte in tavola -

Ultime Notizie dalla rete : Non volevo Pablo Trincia: "Il naufragio della Concordia è una cicatrice ancora aperta" E poi perch non volevo che fosse l'ennesima storia Schettino centrica: volevo che fosse la storia di tutti gli altri. Abbiamo contattato la figlia e sorella, che hanno declinato". Tutto nasce dal ...

Carlo Verdone chi è, età, altezza, peso, moglie, figli, dove abita (indirizzo Roma), laurea, Instagram, vita privata L'indirizzo preciso non si conosce (anche perché sarebbe preso d'assalto dai fan). Si sa però che ... e riceve spesso da amici richieste di consigli per risolvere piccoli problemi di salute: 'Volevo ...

David Sassoli, Becchi: "Non volevo offendere"' Adnkronos E poi perchche fosse l'ennesima storia Schettino centrica:che fosse la storia di tutti gli altri. Abbiamo contattato la figlia e sorella, che hanno declinato". Tutto nasce dal ...L'indirizzo precisosi conosce (anche perché sarebbe preso d'assalto dai fan). Si sa però che ... e riceve spesso da amici richieste di consigli per risolvere piccoli problemi di salute: '...