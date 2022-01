Napoli, Giuntoli: “Completi in tutti i reparti, con Mertens parleremo a fine anno” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio della sfida contro la Fiorentina: “Affrontiamo una buonissima squadra. Il loro valore aggiunto è l’allenatore, mentre se potessi togliergli un giocatore sceglierei Vlahovic: può segnare in ogni situazione“. Giuntoli ha poi parlato del mercato: “Ci sentiamo Completi in tutti i reparti e non abbiamo necessità. Abbiamo sostituito Manolas con Tuanzebe, adesso attendiamo i rientri dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa. Se ci dovessero essere eventuali occasioni, comunque, restiamo vigili. Mertens? Ci metteremo seduti a fine anno, ma ora pensiamo al presente“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Cristiano, direttore sportivo del, è intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio della sfida contro la Fiorentina: “Affrontiamo una buonissima squadra. Il loro valore aggiunto è l’allenatore, mentre se potessi togliergli un giocatore sceglierei Vlahovic: può segnare in ogni situazione“.ha poi parlato del mercato: “Ci sentiamoine non abbiamo necessità. Abbiamo sostituito Manolas con Tuanzebe, adesso attendiamo i rientri dagli infortuni e dalla Coppa d’Africa. Se ci dovessero essere eventuali occasioni, comunque, restiamo vigili.? Ci metteremo seduti a, ma ora pensiamo al presente“. SportFace.

