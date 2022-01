Napoli-Fiorentina, Spalletti: “Spiace per la sconfitta, il problema è la condizione fisica” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina: “Quando siamo stati in superiorità numerica dovevamo gestire meglio. Stesso discorso sull’1-1 e sul 2-1 per loro. Purtroppo siamo crollati in 9 perché alcuni giocatori avevano giocato tre giorni fa. Inoltre anche l’aver tirato a lungo nel minutaggio i ragazzi sostituiti ci ha creato qualche problema. In generale, la condizione fisica è il problema di questo momento“. Sugli episodi arbitrali, l’allenatore dei partenopei ha detto: “Il rosso a Lozano non l’ho visto bene, ma probabilmente Ayroldi ha fatto bene. Ho qualche dubbio invece sul primo giallo a Fabian Ruiz, così come sull’intervento di Duncan nel primo ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il tecnico del, Luciano, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo lain Coppa Italia contro la: “Quando siamo stati in superiorità numerica dovevamo gestire meglio. Stesso discorso sull’1-1 e sul 2-1 per loro. Purtroppo siamo crollati in 9 perché alcuni giocatori avevano giocato tre giorni fa. Inoltre anche l’aver tirato a lungo nel minutaggio i ragazzi sostituiti ci ha creato qualche. In generale, laè ildi questo momento“. Sugli episodi arbitrali, l’allenatore dei partenopei ha detto: “Il rosso a Lozano non l’ho visto bene, ma probabilmente Ayroldi ha fatto bene. Ho qualche dubbio invece sul primo giallo a Fabian Ruiz, così come sull’intervento di Duncan nel primo ...

