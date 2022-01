Napoli, caccia aperta all'esterno sinistro: Olivera e Reinildo in pole (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diciotto giorni, in cui il Napoli proverà ancora una volta a risolvere il problema dell'esterno sinistro di difesa. È questo l'obiettivo di Cristiano Giuntoli per la seconda parte del mercato ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) Diciotto giorni, in cui ilproverà ancora una volta a risolvere il problema dell'di difesa. È questo l'obiettivo di Cristiano Giuntoli per la seconda parte del mercato ...

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, caccia aperta all'esterno sinistro: Olivera e Reinildo in pole #calciomercato - orsu61 : RT @ArmadilliNap: Ecco il video di quella merda che ha picchiato 2 donne in strada a #Napoli #caccia all'uomo - Walparis7Walter : RT @ArmadilliNap: Ecco il video di quella merda che ha picchiato 2 donne in strada a #Napoli #caccia all'uomo - 64_desy : RT @ArmadilliNap: Ecco il video di quella merda che ha picchiato 2 donne in strada a #Napoli #caccia all'uomo - AvvisoLuca : RT @ArmadilliNap: Ecco il video di quella merda che ha picchiato 2 donne in strada a #Napoli #caccia all'uomo -