Molotov contro il pub di Conor McGregor

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Atti di violenza la scorsa notte a Dublinoil pub di proprietà di. Alcune Bombesono state lanciate“The black forge”, mentre il locale era già chiuso, ma con il campione di Mma ancora all’interno. Secondo quanto riportano i media irlandesi e la polizia locale “The notorious” stava cucinando per alcuni suoi amici, quando due persone su uno scooter sono sfrecciate davanti al locale a tutta velocità lanciandola facciata gli ordigni. La polizia ha avviato un’indagine: duesono esplose, altre due sono state trovate nei paraggi. Nessuno è stato ferito fortunatamente e non ci sono stati danni al locale che oggi ha aperto regolarmente i battenti. Grandissima invece la paura per i presenti,, uno ...

La Gazzetta dello Sport

Bombe a Dublino 'The black forge', il pub di proprietà di Conor McGregor. È capitato la scorsa notte, con il campione di Mma all'interno del locale: secondo i media irlandesi e la polizia ... Si è verificato un brutto episodio la scorsa notte, sono state lanciate bombe molotov a Dublino contro "The black forge", il pub di proprietà di Conor McGregor. Il campione di Mma era all'interno del locale ... La polizia non esclude alcuna ipotesi o pista da seguire dopo l'attentato al pub di Conor McGregor. Ignoti hanno lanciato bottiglie incendiarie contro il locale ma per fortuna non ci sono state conseg ...