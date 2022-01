“Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi, vivono in due case separate”, l’indiscrezione inaspettata (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è finita? A lanciare la bomba è il settimanale Diva e Donna, stando alle cui indiscrezioni la favola d’amore starebbe “traballando” e i due “vivrebbero in due case diverse da novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive a Bergamo”. La coppia si è conosciuta nel 2011, poi le nozze nel 2014 e la nascita delle due bimbe: Sole (2013) e Celeste (2015). È da un po’, effettivamente, che la conduttrice non pubblica post insieme al marito. Bisogna arrivare all’estate scorsa per trovare un segno tangibile del loro amore: Michelle con un mazzo di rose rosse e una frase d’amore. Si parla di social, chiaramente, ma si tiene conto del fatto che lei è sempre molto attiva, tanto che solo su Instagram è seguita da 5.1 milioni di follower. Decisamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) Traè finita? A lanciare la bomba è il settimanale Diva e Donna, stando alle cui indiscrezioni la favola d’amore starebbe “traballando” e i due “vivrebbero in duediverse da novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive a Bergamo”. La coppia si è conosciuta nel 2011, poi le nozze nel 2014 e la nascita delle due bimbe: Sole (2013) e Celeste (2015). È da un po’, effettivamente, che la conduttrice non pubblica post insieme al marito. Bisogna arrivare all’estate scorsa per trovare un segno tangibile del loro amore:con un mazzo di rose rosse e una frase d’amore. Si parla di social, chiaramente, ma si tiene conto del fatto che lei è sempre molto attiva, tanto che solo su Instagram è seguita da 5.1 milioni di follower. Decisamente ...

