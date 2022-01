Megan Fox e Machine Gun Kelly si sposano | “Abbiamo bevuto il sangue l’una dell’altro” L’annuncio via social

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 gennaio 2022)Gunha chiesto la mano aFox e lei ha detto “sì”.è arrivato via Instagram ieri 12 gennaio. L’attrice e modella 35enne ha pubblicato un video sullo sfondo un maestoso albero della Spa Botànico al Ritz-Carlton Dorado Beach di Porto Rico: “Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore. E dal karma. In qualche modo, un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme, e aver riso più di quanto avessi mai immaginato possibile, mi ha chiesto di sposarlo”, ha scritto lei. Poi ha concluso: “E proprio come in ogni vita prima di questa, e come in ogni vita che seguirà, ho detto sì… e poi...