Matrix è tornato. Ma non ha mai smesso di influenzare la moda

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Giacche di pelle extra long, combat boot e occhiali ovali. Fin dall’uscita del primo(1999), i costumi del film hanno fatto breccia nell’immaginario collettivo segnando la storia dellae dei nostri guardaroba. OraResurrection è nelle sale e si aggiunge al macro trend Y2K, ovvero il ritorno dello stile anni 2000 in passerella alle sfilate e sui social. Cartina tornasole della tendenza, il guardaroba delle celebrity si riempie di outfit total black, lunghi leather trench alla Trinity, catsuit attilatissime e modelli eywear tipo Neo. Da sinistra: Bella Hadid nel 2019, Trinity nell’ultimoResurrection (2021) e Hailey Bieber a gennaio 2022. “Forse le persone si riavvicinano allo stileperché il mondo si trova in una situazione difficile” Non avrei mai creduto che i costmi ...

