Maria Chiara Giannetta, gli uomini che le hanno fatto perdere la testa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Maria Chiara Giannetta è la star del momento. Dopo il successo strepitoso di Blanca, Amadeus l'ha voluta al suo fianco per condurre il Festival di Sanremo nella serata di venerdì 4 febbraio. In attesa di vederla a Sanremo, il fascino di Maria Chiara Giannetta è indiscutibile e lo dimostra anche il fatto che in tv ha fatto perdere la testa a diversi uomini, tra poliziotti, avvocati e PM, conquistandoli a volte con fatica e altre riuscendo a sedurli in poche mosse. Da Gianmarco Saurino (Nico) in Che Dio ci aiuti a Maurizio Lastrico (Nardi) in Don Matteo. E poi Giuseppe Zeno (Liguori) in Blanca e Raoul Bova (Guido) in Buongiorno, mamma!, gli ultimi di una lista che è destinata ad allungarsi.

SanremoRai : Le co-conduttrici di #Sanremo2022 Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Fer… - IlContiAndrea : Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-conduttrici di #Sanremo2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le cinque co-co… - LEBBY4EVER : RT @FedeFeee: Maria Chiara vai a Sanremo. Maria Chiara: Ma come si fa a non amarla ?? #Sanremo2022 #BlancaLaserie #Donmatteo13 https://… - scarpetti_maria : @Soleil_Alex_ @Auro_27 @chiara_sciuto Non ti fidare di alex -