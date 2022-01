L'ultimo saluto a David Sassoli. Alla camera ardente a Roma anche Mattarella e Draghi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento Ue David Sassoli avrà i funerali di Stato e sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane ed europee. La commozione trasversale per la prematura scomparsa dell'... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento Ueavrà i funerali di Stato e sarà omaggiato dalle più alte cariche italiane ed europee. La commozione trasversale per la prematura scomparsa dell'...

David Sassoli, la camera ardente in Campidoglio La camera ardente allestirta in Campidoglio, l'ultimo saluto delle istituzioni allo scomparso presidente del Parlamento europeo

