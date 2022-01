“L’ho detto a P…”: non bastano le parole in codice, Miriana Trevisan si lascia scappare proprio quel nome (Di giovedì 13 gennaio 2022) Miriana Trevisan ha detto una frase che non è passata inosservata. Ora è tutto chiaro, finalmente si è capito quale sia la realtà dei fatti Miriana Trevisan, la mezza parola fa capire tutto (Mediaset Play)All’interno della casa del GF VIP il clima sembra essersi finalmente rasserenato. Dopo il periodo di forti litigate e parole pesanti è arrivato infatti Signorini e ha fatto una strigliata degna di nota, che ha rimesso tutti un po’ in riga. Miriana Trevisan, però, si è lasciata scappare un mezzo nome in codice che tanto misterioso non è. Ormai è tutto chiaro, si è svelato il teatrino. Leggi anche >>> GF VIP, Davide Silvestri: la straziante notizia è in arrivo per ... Leggi su specialmag (Di giovedì 13 gennaio 2022)hauna frase che non è passata inosservata. Ora è tutto chiaro, finalmente si è capito quale sia la realtà dei fatti, la mezza parola fa capire tutto (Mediaset Play)All’interno della casa del GF VIP il clima sembra essersi finalmente rasserenato. Dopo il periodo di forti litigate epesanti è arrivato infatti Signorini e ha fatto una strigliata degna di nota, che ha rimesso tutti un po’ in riga., però, si ètaun mezzoinche tanto misterioso non è. Ormai è tutto chiaro, si è svelato il teatrino. Leggi anche >>> GF VIP, Davide Silvestri: la straziante notizia è in arrivo per ...

Advertising

ShooterHatesYou : Ah, ve l’ho detto? Domani ricomincia Breaking Italy ?? - romeoagresti : #Chiellini: “A Bastoni, quando l’Inter era a -7, gli ho detto: il campionato potete perderlo solo voi. Sono la squa… - borghi_claudio : Tutto quello che avevo da dire sul green pass l'ho detto prima e dopo, internamente e esternamente. Sapete cosa è s… - DirTecno : RT @Rebeka80721106: #ForteAmore #ScrivoArte 'Il più bello dei mari è quello che non navigammo. I nostri giorni più belli non li abbiamo anc… - Rock42719224 : RT @La_manina__: Renzi: io l'ho detto a Speranza che non dovevamo chiudere gli hub. Gli hub erano gestiti da Figliuolo. (Risate, sipario)… -