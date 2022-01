‘La Sposa’, una Serena Rossi completamente trasformata: “In Maria ho rivisto mia nonna” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sullo schermo la vedremo completamente trasformata: i capelli più corti del solito, non curati ma quasi ricci, la camminata curva, le mani gonfie, la stanchezza sul volto. E sul set la luminosa e brava Serena Rossi non si è risparmiata: “Ci tenevo ad essere credibile, sono una perfezionista. Fisicamente è stato impegnativo, c’è stato un incendio, mi sono tuffata nel fiume, ho imparato a mungere la mucca, volevo che le mani fossero le mie, quando ho falciato il grano avevo le braccia piene di graffi. Non sono fisica, Maria, il mio personaggio, lo è, una donna dai valori forti che non si tira indietro, semplice ma tenace, che va avanti e non si arrende mai: mi ricorda mia nonna”. L’attrice torna su Rai1 con La Sposa, la serie tv targata Endemol Shine ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Sullo schermo la vedremo: i capelli più corti del solito, non curati ma quasi ricci, la camminata curva, le mani gonfie, la stanchezza sul volto. E sul set la luminosa e bravanon si è risparmiata: “Ci tenevo ad essere credibile, sono una perfezionista. Fisicamente è stato impegnativo, c’è stato un incendio, mi sono tuffata nel fiume, ho imparato a mungere la mucca, volevo che le mani fossero le mie, quando ho falciato il grano avevo le braccia piene di graffi. Non sono fisica,, il mio personaggio, lo è, una donna dai valori forti che non si tira indietro, semplice ma tenace, che va avanti e non si arrende mai: mi ricorda mia”. L’attrice torna su Rai1 con La Sposa, la serie tv targata Endemol Shine ...

