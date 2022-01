Juve, Arthur se ne va? C'è Loftus - Cheek in pole position (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ultimo nome accostato alla Juve per questa finestra di gennaio è quello di Ruben Loftus - Cheek, centrocampista classe 1996 del Chelsea. Sarebbe lui - per caratteristiche e condizioni per il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'ultimo nome accostato allaper questa finestra di gennaio è quello di Ruben, centrocampista classe 1996 del Chelsea. Sarebbe lui - per caratteristiche e condizioni per il ...

Advertising

marcoconterio : ?? ??? L'#Arsenal ci prova per #Arthur della #Juventus. Nuovi contatti in queste ore, c'è l'ok di Mikel Arteta. Adess… - AlfredoPedulla : #Juve: nuovo contatto con il #PGS stamattina per #Icardi, per quasi tutti fuori dai giochi. Ci sono ancora spiragli… - forumJuventus : [Goal] L'Arsenal ci prova per Arthur in prestito, ma la Juve vuole prima trovare un sostituto ?… - seba872019 : Mi spiegate una cosa io fatico a capire, in pratica la JUVE ha morata in uscita (ora o giugno) arthur idem(ora arse… - gaetanovetri1 : @juventusfc Juve, Arthur se ne va? C'è Loftus-Cheek in pole position -