Il primo video su Youtube visto più di 10 miliardi di volte (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Baby Shark" è diventato il video di Youtube più visto di tutti i tempi già a novembre 2020, ma ora è diventato il primo video di a superare i 10 miliardi di visualizzazioni. Il video, pubblicato il 18 giugno 2016, ha rapidamente scalato la classifica dei più visti al mondo fino a conquistare la vetta e battere record si record. Attualmente le visualizzazioni sono 10.003.712.878. Il video è stato prodotto da Pinkfong, marchio sudcoreano specializzato nella creazione di contenuti educativi per bambini. In particolare l'azienda, fondata nel 2010 a Seul, produce canzoni e video per i più piccoli, come quello di Baby Shark, finalizzati all'insegnamento dell'inglese e di altre materie. Baby Shark ha surclassato qualsiasi altro ... Leggi su agi (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Baby Shark" è diventato ildipiùdi tutti i tempi già a novembre 2020, ma ora è diventato ildi a superare i 10di visualizzazioni. Il, pubblicato il 18 giugno 2016, ha rapidamente scalato la classifica dei più visti al mondo fino a conquistare la vetta e battere record si record. Attualmente le visualizzazioni sono 10.003.712.878. Ilè stato prodotto da Pinkfong, marchio sudcoreano specializzato nella creazione di contenuti educativi per bambini. In particolare l'azienda, fondata nel 2010 a Seul, produce canzoni eper i più piccoli, come quello di Baby Shark, finalizzati all'insegnamento dell'inglese e di altre materie. Baby Shark ha surclassato qualsiasi altro ...

Advertising

Eurosport_IT : 'LA MIGLIOR WIERER DELLA STAGIONE' ?? L'azzurra conquista il primo podio stagionale grazie al bellissimo 3° posto n… - MatteoRichetti : In tutta #Italia si discute e ci si confronta nei congressi provinciali di @Azione_it. È il nostro primo #congresso… - Manilanazzaro : “Mani arrivi dritta al ?? sempre con te” Il primo aereo per Manila ?? Grazie a tutti i fan del #teammanila #GFVIP - Fabs006 : RT @sailorfragile: 'I'm sorry' la vocina mini di Jessica e lui che al primo tiro sbaglia perché ha l'ansia da prestazione davanti a lei?? #J… - KK_saraa : Sfrutto questo hashtag per far vedere quanto i #maneskin spaccano, sono immune dalle polemiche???????. Mentre voi parl… -