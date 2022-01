Ihattaren-Samp il duello continua: le parole del presidente! (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ihattaren-Samp un duello che pare appena iniziato e destinato a continuare a far parlare. Sono di oggi le dichiarazioni dell’olandese in cui attaccava la società blucerchiata. Al centro delle sue parole denunciava di essere stato abbandonato sostenendo di non aver mai percepito il proprio stipendio durante l’esperienza a Genova. Arriva repentina la risposta dell’ oggi Presidente dei doriani Marco Lanna. Ihattaren-PSV Queste le parole del neo patron sul caso delle ultime ore: “Conoscendo chi lavora alla Samp sono sicuro del fatto che il giocatore non sia stato abbandonato. Questo discorso degli stipendi non pagati è inesatto, c’è stato un accordo in area sindacale tra le parti. Gli stipendi non sono stati pagati perché c’è stato un ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 gennaio 2022)unche pare appena iniziato e destinato are a far parlare. Sono di oggi le dichiarazioni dell’olandese in cui attaccava la società blucerchiata. Al centro delle suedenunciava di essere stato abbandonato sostenendo di non aver mai percepito il proprio stipendio durante l’esperienza a Genova. Arriva repentina la risposta dell’ oggi Presidente dei doriani Marco Lanna.-PSV Queste ledel neo patron sul caso delle ultime ore: “Conoscendo chi lavora allasono sicuro del fatto che il giocatore non sia stato abbandonato. Questo discorso degli stipendi non pagati è inesatto, c’è stato un accordo in area sindacale tra le parti. Gli stipendi non sono stati pagati perché c’è stato un ...

Advertising

infoitsport : Le verità di Ihattaren: 'Alla Samp non mi pagavano. D'Aversa non sapeva chi fossi' - infoitsport : Ihattaren attacca la Samp: 'Mai pagato né calcolato, sono andato via per proteggermi' - infoitsport : Samp, Lanna su Ihattaren: 'Ha detto solo inesattezze. Ha rinunciato a tutti gli stipendi' - infoitsport : Ihattaren: «Non ero disperso, sono stato abbandonato. La Samp non mi ha mai pagato, ho iniziato a irritarmi» - ilNa… - it_samp : #Lanna sul caso #Ihattaren: 'Ci sono inesattezze che poteva evitare, non è stato abbandonato'. #Sampdoria -