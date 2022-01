I terroristi rossi la fanno ancora franca Slitta l’estradizione | documenti incompleti da parte dell’Italia

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Niente da fare, gli excontinuano a farla. Anche l’udienza del 12 gennaio ha “graziato” i 9 brigatisti,. Erano stati arrestati in Francia ad aprile 2021. La Corte di Appello di Parigi ha rinviato tutto tra fine marzo e fine aprile. Ricordiamo che anche l’udienza di Giorgio Pietrostefani, l’ex militante di Lotta Continua, che si doveva svolgere lo scorso 5 gennaio, era stata già rinviata al 23 marzo pmo per motivi di salute. Oltre a Pietrostefani gli altri exitaliani interessati dalla procedura di estradizione sono: l’ex militante dei Proletari armati Luca Bergamin, l’ex Br, Giovanni Alimonti, l’ex militante di Autonomia Operaia, Raffaele Ventura, l’ex militante delle Brigate ...

Il 28 aprile scorso a Parigi sono stati arrestati sette exche si erano rifugiati in Francia dopo aver commesso crimini durante gil "anni di piombo". Due giorni dopo si sono consegnati ...