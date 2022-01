Hitman: supporto al PC VR per la trilogia reboot in arrivo (Di giovedì 13 gennaio 2022) In un trailer dedicato al secondo anno di Hitman 3 IO Interactive ha dichiarato che la trilogia reboot supporterà la PC VR a breve IO Interactive ha annunciato che gli utenti PC potranno giocare a tutti e tre i giochi della trilogia reboot di Hitman con la VR a partire dalla prossima settimana. Come con la versione PlayStation VR di Hitman 3, i possessori di Hitman 1 e 2 potranno importare i livelli di tali titoli nell’ultima versione per giocare alla trilogia in realtà virtuale. I vecchi giochi beneficeranno anche dei miglioramenti di Hitman 3 al rendering, all’animazione e all’IA, sempre secondo quanto affermato da IO Interactive. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 13 gennaio 2022) In un trailer dedicato al secondo anno di3 IO Interactive ha dichiarato che lasupporterà la PC VR a breve IO Interactive ha annunciato che gli utenti PC potranno giocare a tutti e tre i giochi delladicon la VR a partire dalla prossima settimana. Come con la versione PlayStation VR di3, i possessori di1 e 2 potranno importare i livelli di tali titoli nell’ultima versione per giocare allain realtà virtuale. I vecchi giochi beneficeranno anche dei miglioramenti di3 al rendering, all’animazione e all’IA, sempre secondo quanto affermato da IO Interactive. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

