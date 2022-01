Gimbe: "Contagi +49%, ricoveri +31% e intensive +20% in una settimana" (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nella settimana dal 5 all'11 gennaio si rileva un aumento del 49% dei nuovi casi di Covid - 19, che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 della settimana precedente. Lo rileva il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 gennaio 2022) Nelladal 5 all'11 gennaio si rileva un aumento del 49% dei nuovi casi di Covid - 19, che sono stati un milione e 207.689 rispetto agli 810.535 dellaprecedente. Lo rileva il ...

Advertising

Agenzia_Italia : In una settimana i casi sono aumentati di quasi il 50% - TgrRai : #Scuola, oltre un quarto dei dirigenti scolastici firma un appello per il ricorso alla Dad, almeno fino a inizio fe… - doomboy : RT @Agenzia_Italia: In una settimana i casi sono aumentati di quasi il 50% - GIMBE : RT @Agenzia_Italia: In una settimana i casi sono aumentati di quasi il 50% - CorriereRomagna : Covid, Fondazione Gimbe: Romagna ai primi tre posti in Italia per contagi - -