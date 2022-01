(Di giovedì 13 gennaio 2022)la Casa del Grande Fratello Vip il prossimo 24 gennaio? A quanto pare l’imprenditore dal primo di febbraio dovrebbe rientrare nella sua sede di lavoro in pianta stabile.il GF Vip aunaProprio ieri, nel corso di Casa Chi, il fratello Francesco aveva ipotizzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip a fine mese? Spunta una data – VIDEO - Valee_82 : RT @GianmyTeam: Signore e Signori, quest'oggi abbiamo scoperto la totale inutilità e inesistenza di Federica Calemme nella casa senza l'acc… - 361_magazine : In questi giorni Gianmaria Antinolfi dovrà prendere una decisione importante: abbandonare il reality e tornare al s… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, i dubbi di Davide Silvestri su Gianmaria Antinolfi: 'Lo vedo strategico' - Terry__29 : @soleilsorgestan Sai quante volte sono riuscito, lo sai bene bene Gianmaria Antinolfi -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha rischiato di farsi molto male mentre giocava a rincorrersi con Soleil e. Scivolato a terra, ha lanciato un urlo lancinante che ha costretto la produzione a richiamarli tutti in confessionale. Ecco che cosa è successo. Photo Credits: per gentile ...Infatti Manuel Bortuzzo ha informato i compagni che si ritirerà il 14 o il 17 gennaio, mentre nelle scorse ore anchesi è esposto per anticipare che il suo addio al reality ...Sembra infatti che anche Gianmaria Antinolfi sia pronto a lasciare il reality show di Canale 5, come avrebbe confidato a Manila Nazzaro, dichiarando che per questioni lavorative non può continuare il ...Nuovo scontro diretto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6: le dure parole dell'imprenditore e la replica dell'influencer Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge si sono resi ...