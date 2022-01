Gianmaria Antinolfi, interviene il fratello e svela se si ritirerà dal Gf Vip (Di giovedì 13 gennaio 2022) In questi giorni Gianmaria Antinolfi dovrà prendere una decisione importante: abbandonare il reality e tornare al suo lavoro o rimanere nella casa di Cinecittà. Sull’argomento è intervenuto il fratello Francesco Gianmaria Antinolfi avrebbe dovuto lasciare casa del Gf Vip già a dicembre per tornare al suo lavoro, ma ha posticipato la data di ritiro dal reality e adesso deve prendere una decisione. Su questo punto è intervenuto il fratello Francesco Perillo, svelando se il concorrente lascerà il Grande fratello Vip. In queste ore intanto Gianmaria ha avuto una discussione con Federica, con la quale ha avuto un flirt. La modella ha preferito fare un passo indietro e ha detto all’imprenditore napoletano di non voler proseguire la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) In questi giornidovrà prendere una decisione importante: abbandonare il reality e tornare al suo lavoro o rimanere nella casa di Cinecittà. Sull’argomento è intervenuto ilFrancescoavrebbe dovuto lasciare casa del Gf Vip già a dicembre per tornare al suo lavoro, ma ha posticipato la data di ritiro dal reality e adesso deve prendere una decisione. Su questo punto è intervenuto ilFrancesco Perillo,ndo se il concorrente lascerà il GrandeVip. In queste ore intantoha avuto una discussione con Federica, con la quale ha avuto un flirt. La modella ha preferito fare un passo indietro e ha detto all’imprenditore napoletano di non voler proseguire la ...

Advertising

361_magazine : In questi giorni Gianmaria Antinolfi dovrà prendere una decisione importante: abbandonare il reality e tornare al s… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, i dubbi di Davide Silvestri su Gianmaria Antinolfi: 'Lo vedo strategico' - Terry__29 : @soleilsorgestan Sai quante volte sono riuscito, lo sai bene bene Gianmaria Antinolfi - Novella_2000 : Un vippone (che non è Manuel) annuncia il suo ritiro dal GF Vip: “Io il 24 vado via, non ce la faccio più” (VIDEO)… - GiuseppeporroIt : Gianmaria Antinolfi, il fratello dell'imprenditore rivela se abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip #gfvip… -