Fiorentina, Vlahovic spaventa l'Arsenal: richieste altissime ai Gunners (Di giovedì 13 gennaio 2022) l'Arsenal si starebbe tirando indietro dalla corsa per Vlahovic. Le richieste del serbo sono altissime Rischia di complicarsi l'addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina già a gennaio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, le trattative per l'addio del serbo avrebbero subito rallentamenti importanti. I tanti club interessati al bomber della Fiorentina, che piace molto anche alla Juventus, non sarebbero più intenzionati ad accontentare l'entourage del giocatore, che chiede una commissione di 18 milioni di euro per il trasferimento del suo assistito. A questo punto l'attaccante potrebbe restare a Firenze fino a fine stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

