Fi | Berlusconi incontra Weber | ' grazie a Ppe per sostegno'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Ho incontrato Manfred Weber, capogruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo. Abbiamo parlato della pandemia, del lavoro fatto sul green pass, della situazione economica, del necessario controllo delle frontiere. Ci sono grandi sfide che attendono l'Unione e noi del Ppe abbiamo le migliori soluzioni per affrontarle. Ringrazio lui e tutto il partito per il sostegno". Lo scrive su Instagram Silvio Berlusconi.

