F1 | Alpine | Budkowski non è più il direttore esecutivo del team

Parigi, 13 gen. - (Adnkronos) - Alpine F1 e Marcin Budkowski, ormai ex direttore esecutivo del team francese, hanno annunciato oggi la decisione di porre fine alla loro collaborazione. La gestione del team sarà temporaneamente assunta dal Ceo, Laurent Rossi, per consentire a tutti di concentrarsi sulla preparazione della prossima stagione. "Ci tengo a ringraziare Marcin Budkowski per il suo impegno e contributo ai risultati del team negli ultimi 4 anni -ha dichiarato Rossi-. Il team è completamente concentrato sulla preparazione della monoposto per la prima gara nel Bahrain e sul miglioramento delle prestazioni.» "È stato un piacere per me -ha detto Budkowski- far parte del gruppo dirigente di Renault e,

