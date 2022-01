Doc 2: Luca Argentero pizzicato così nel dietro le quinte: “mi preparo alle lacrime” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Doc 2. Il giorno è arrivato. Oggi 13 gennaio torna la fiction Doc- Nelle Tue Mani, con Luca Argentero. E l’attore protagonista viene fotografato dietro le quinte ed è uno scatto commovente. Doc 2, Luca-Argentero-AltranotiziaFinalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Per chi non ce la faceva più ad aspettare, ecco tornare in prima serata la fiction di più grande successo della passata stagione. Oggi 13 gennaio è il giorno del ritorno di Luca Argentero, con il suo Doc 2. Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, con picchi di ascolto che hanno toccato quasi 9 milioni di telespettatori, ritornano, dalle ore 21:25 su Rai Uno, per otto nuovi appuntamenti, sempre diretti da Beniamino Catena e Giacomo Martelli, le ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 13 gennaio 2022) Doc 2. Il giorno è arrivato. Oggi 13 gennaio torna la fiction Doc- Nelle Tue Mani, con. E l’attore protagonista viene fotografatoleed è uno scatto commovente. Doc 2,-AltranotiziaFinalmente è arrivato il giorno tanto atteso. Per chi non ce la faceva più ad aspettare, ecco tornare in prima serata la fiction di più grande successo della passata stagione. Oggi 13 gennaio è il giorno del ritorno di, con il suo Doc 2. Dopo il clamoroso successo dello scorso anno, con picchi di ascolto che hanno toccato quasi 9 milioni di telespettatori, ritornano, dore 21:25 su Rai Uno, per otto nuovi appuntamenti, sempre diretti da Beniamino Catena e Giacomo Martelli, le ...

Advertising

IlContiAndrea : Tutte le curiosità e le new entry di #DocNelleTueMani2 al via da stasera. #LucaArgentero: “Raccontiamo il trauma po… - Monicavda83 : Ho dimenticato il nome Doc si è impossessato di Luca ,???????????? #DocNelleTueMani2 #ISolitiIgnoti - _taysmyoxygen1d : Qui per ricordarvi che queste foto di Luca Argentero esistono per davvero: #DocNelleTueMani2 #DOC - lightsuppxx : @alwayslvrzyn PERCHÉ VOGLIO VEDERE DOC NELLE TUE MANI DI LUCA ARGENTERO. - lalla_tzn : Accendo rai uno ! Finisce il TG 1 e c’è Luca ?? #solitiignoti con @Lucaargentero e subito dopo @DocNelleTueMani FINA… -