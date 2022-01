(Di giovedì 13 gennaio 2022) Nel decimo anniversario del disastro, una processione partita dalla chiesa di Giglio Porto ha reso omaggio alle persone che hanno perso la vita. Alle 21.45 e 7 secondi, orario esatto in cui la nave naufragò, le imbarcazioni hanno fatto risuonare le loro sirene per la “tufata”. Poi, per chiudere la giornata di commemorazioni, è stata scoperta al molo di levante una lapide con la “Preghiera dei naviganti” affiancata da un'altra con i nomi

Agenzia_Ansa : Il naufragio della Costa Concordia, che cosa è successo 10 anni fa. La nave urtò uno scoglio all'isola del Giglio.… - ilpost : Il disastro della Costa Concordia, dieci anni fa - RaiNews : 13 gennaio 2012. 32 le persone decedute tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Dayana Arlotti, 5 anni, la più pic… - andreastoolbox : Costa Concordia, la fiaccolata in memoria delle 32 vittime. FOTO | Sky TG24 - Agne_Brown98 : RT @SkyTG24: Costa Concordia, la fiaccolata in memoria delle 32 vittime. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Concordia

Francesco Schettino: chi sono la moglie Fabiola Russo e la figlia Rossella? Sono trascorsi dieci anni dal naufragio della, un dramma che ha segnato il Paese. Francesco Schettino era il comandante di quella nave e i riflettori, nella ricorrenza, sono accesi su di lui e sulla sua famiglia. La vita privata ...Ricorre quest'oggi il decimo anniversario della sciagura più grave della storia della marineria italiana, il naufragio dellae in molti si stanno domandando come sia avvenuto il suo recupero e dove si trovi oggi il relitto. Iniziamo col dirvi che si è trattato della nave più grande di cui si sia mai ...Il fotografo Massimo Sestini dall'elicottero della Polizia di Stato racconta dall'alto la giornata di commemorazioni all'Isola del Giglio esattamente a 10 anni di distanza dal naufragio della nave da ...Il senatore Gregorio De Falco ha accettato di ripercorrere la tragica “notte del Giglio” a Non Stop News su RTL 102.5 con Giusi Legrenzi, Enrico Galletti e Massimo Lo Nigro. In merito a ciò, De Falco ...