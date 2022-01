Coronavirus in Toscana: 20 morti (10 uomini e 10 donne, età media 75 anni), oggi 13 gennaio. E 13.151 contagi (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 20 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 13 gennaio 2022. Si tratta di 10 uomini e 10 donne con età media di 75 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto. I nuovi contagiati sono 13.151 (5.501 confermati con tampone molecolare e 7.650 da test rapido antigenico) con età media di 38 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 13 gennaio 2022) Sono 20 iper, in132022. Si tratta di 10e 10con etàdi 75. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 6 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 3 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 2 a Grosseto. I nuoviati sono 13.151 (5.501 confermati con tampone molecolare e 7.650 da test rapido antigenico) con etàdi 38L'articolo proviene da Firenze Post.

