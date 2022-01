Bari | contrabbando di sigarette dalla Grecia | arrestato un finanziere pagato per non controllare i camion del porto

Advertising

TeleAppula : Contrabbando sigarette Grecia-Bari, arrestato finanziere - ficiesse : ++ Contrabbando sigarette Grecia-Bari, arrestato finanziere ++ - Puglia - - NapoliToday : #Cronaca Contrabbando da Bari a Napoli: coinvolto un finanziere - statodelsud : ++ Contrabbando sigarette Grecia-Bari, arrestato finanziere ++ - Pino__Merola : ++ Contrabbando sigarette Grecia-Bari, arrestato finanziere ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Bari contrabbando

Avrebbe accettato la promessa di mazzette per evitare controlli sui camion in transito nel porto di, che nascondevano sigarette di: c'è l'appuntato della guardia di finanza Vincenzo Azzarello al centro dell'indagine "Porto franco" condotta dai suoi stessi colleghi, che ha portato ...... per i reati diaggravato di tabacchi lavorati esteri, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, istigazione alla corruzione, collusione in, commessi ae ...Avrebbero gestito attraverso il porto di Bari un traffico di sigarette di contrabbando dalla Grecia, corrompendo un finanziere perché li aiutasse ad eludere i controlli in cambio di denaro e tabacco.Lo avrebbero pagato con somme dai 10mila ai 20mila euro per saltare alcuni controlli sui camion che trasportavano sigarette di contrabbando in transito nel porto di Bari. In sei arrestati ...