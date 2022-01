Bambino di tre anni cade dal terrazzo: è grave (Di giovedì 13 gennaio 2022) Terribile incidente a Marina di Carrara (Massa Carrara). E' grave il Bambino di tre anni caduto da un terrazzo e finito in strada questo pomeriggio . Il Bambino, trasportato in codice rosso all'... Leggi su leggo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Terribile incidente a Marina di Carrara (Massa Carrara). E'ildi trecaduto da une finito in strada questo pomeriggio . Il, trasportato in codice rosso all'...

Advertising

antocoppola60 : RT @Rossy_only: Se mi domandassero tre consigli, io risponderei: torna bambino ogni volta che puoi, scegli la solitudine se non hai una ver… - FoudePicardie : RT @Rossy_only: Se mi domandassero tre consigli, io risponderei: torna bambino ogni volta che puoi, scegli la solitudine se non hai una ver… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: #Bambino di tre anni cade dal terrazzo: è grave - MarcelloPiccya : RT @Rossy_only: Se mi domandassero tre consigli, io risponderei: torna bambino ogni volta che puoi, scegli la solitudine se non hai una ver… - GloriaGippy : RT @Rossy_only: Se mi domandassero tre consigli, io risponderei: torna bambino ogni volta che puoi, scegli la solitudine se non hai una ver… -