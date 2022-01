Australian Open 2022 | il sorteggio è stato annullato Si attende una decisione su Novak Djokovic

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Una situazione davvero surreale. Alle 05.00 del mattino italiano era in programma ildei due tabelloni principali, maschile e femminile, dell’edizionedegli. Si sperava che questo appuntamento coincidesse anche con una presa di posizione chiara sul caso di, relativo all’arcinota vicenda della cancellazione del visto e della revoca dello stesso. Ebbene, come riportato dalla testata The Age, ilprevisto alle ore 15.00 locali èe posticipato. Non è chiaro, al momento, di quale portata sia lo slittamento, ma è abbastanza chiaro che gli organizzatori attendano per l’evoluzione della questione legata a, nei fatti testa di serie n.1 del torneo e ...

Nella finale che metterà in palio il pass per il main draw il 29enne nativo di Avola se la vedrà contro il giapponese Taro Daniel . Il nipponico (n.120 del mondo) ha battuto proprio Moroni e in ...Il secondo parziale inizia come il primo e anche in questo caso Trevisan riesce a cancellare le palle break dell'avversaria (stavolta tre). È probabilmente il colpo del ko per Fourlis: da qui in poi l'...Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open 2022 è stato momentaneamente cancellato. Attesa sul caso relativo alla partecipazione di Novak Djokovic ...Si sta consumando il lungo rito delle qualificazioni che precede l’inizio del torneo con tanti primattori pronti a recitare un ruolo da protagonista ...