Afghanistan:appello Guterres a talebani,proteggere diritti donne

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla leadership dei talebani in Afghanistan affinché "riconosca e protegga i diritti umani fondamentali delle donne e delle ragazze".

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan appello Afghanistan:appello Guterres a talebani,proteggere diritti donne Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla leadership dei talebani in Afghanistan affinché "riconosca e protegga i diritti umani fondamentali delle donne e delle ragazze". "In tutto il paese sono scomparse dagli uffici e dalle ...

Al Corpo diplomatico ... è il duplice appello rivolto lunedì 10 gennaio dal Papa durante il tradizionale incontro di inizio ... a cui si sono aggiunti quanti sono fuggiti dall'Afghanistan. Non dimenticare gli esodi massicci ...

Afghanistan: Talebani approvano primo bilancio senza aiuti (ANSA) - KABUL, 13 GEN - I Talebani, al governo in Afghanistan, hanno approvato il primo bilancio dello Stato che non includa aiuti esteri. "Per la prima volta da due decenni, abbiamo fatto un bilanci ...

