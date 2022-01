Tesoro | colloca 6 | 5 mld Bot 1 anno | rendimento in aumento

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilhato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a 1(prima tranche) con unal - 0,444%, in leggerodal - 0,467%. dell'asta precedente. La richiesta è stata pari a 9,...

Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a 1 anno (prima tranche) con un rendimento al - 0,444%, in leggero aumento dal - 0,467%. dell'asta precedente. La richiesta è stata pari a 9,128 miliardi. Roma, 12 gen. - Rendimento in leggera risalita nell'asta con cui oggi il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di Bot a un anno: a fronte di una domanda pari a 9,13 miliardi. (ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Tesoro ha collocato tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a 1 anno (prima tranche) con un rendimento al -0,444%, in leggero aumento dal -0,467%.