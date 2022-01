Teresa Langella, la devastante confessione: "Qualcosa va risolto" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Teresa Langella, su Instagram, ha confessato ai suoi follower di avere problemi a superare un malessere. L'ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Andrea Del Corso conosciuto grazie al dating show condotto da Maria De Filippi, ha raccontato dei suoi nuovi attacchi di ansia che sono molto frequenti nella sua vita. "Vorrei solo poter scappare dai pensieri che mi assillano e trovare riparo in un posto sicuro, il mio cuore", ha scritto mostrandosi in lacrime. "Qualche ora fa, l'ennesimo attacco di ansia, la mia più grande nemica da sempre. Quanto male mi fai. Perché hai scelto me?". "Qualcuno mi dice che quando arriva l'ansia è perché ci sono delle cose che devo risolvere, che anche se le affronterò più e più volte, prima o poi quella voce tornerà a parlarmi e io devo ascoltarla. Ci sono cose che forse devo risolvere, che ho bisogno di cambiare in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 12 gennaio 2022), su Instagram, ha confessato ai suoi follower di avere problemi a superare un malessere. L'ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Andrea Del Corso conosciuto grazie al dating show condotto da Maria De Filippi, ha raccontato dei suoi nuovi attacchi di ansia che sono molto frequenti nella sua vita. "Vorrei solo poter scappare dai pensieri che mi assillano e trovare riparo in un posto sicuro, il mio cuore", ha scritto mostrandosi in lacrime. "Qualche ora fa, l'ennesimo attacco di ansia, la mia più grande nemica da sempre. Quanto male mi fai. Perché hai scelto me?". "Qualcuno mi dice che quando arriva l'ansia è perché ci sono delle cose che devo risolvere, che anche se le affronterò più e più volte, prima o poi quella voce tornerà a parlarmi e io devo ascoltarla. Ci sono cose che forse devo risolvere, che ho bisogno di cambiare in ...

