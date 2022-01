Terapie intensive, la proposta: «Se mancano i posti letto non curiamo più i No vax» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il dottor Mario Riccio è il rianimatore che nel 2006 accompagnò Piergiorgio Welby verso la fine. Ha incontrato la pandemia di Coronavirus nell’ospedale di Casalmaggiore a Cremona, dove dirige il reparto di terapia intensiva. E oggi propone in un’intervista a Repubblica di cambiare il codice etico dei ricoveri: «La regola è dare la precedenza a chi ha più probabilità di farcela. Ma oggi questo criterio assume risvolti paradossali». E questo perché «oggi di Covid muore solo chi vuole morire. Molti dei pazienti che curiamo sono giovani, hanno passato il primo anno di pandemia a negare il Covid e il secondo a rifiutare i vaccini. Accanto a loro c’è una parte di vaccinati con un’età molto avanzata e fattori di rischio importanti. Dare la precedenza a chi ha più chance di farcela vuol dire mettere i No Vax davanti ai vaccinati». Per Riccio la scelta non sarebbe contraria ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il dottor Mario Riccio è il rianimatore che nel 2006 accompagnò Piergiorgio Welby verso la fine. Ha incontrato la pandemia di Coronavirus nell’ospedale di Casalmaggiore a Cremona, dove dirige il reparto di terapia intensiva. E oggi propone in un’intervista a Repubblica di cambiare il codice etico dei ricoveri: «La regola è dare la precedenza a chi ha più probabilità di farcela. Ma oggi questo criterio assume risvolti paradossali». E questo perché «oggi di Covid muore solo chi vuole morire. Molti dei pazienti chesono giovani, hanno passato il primo anno di pandemia a negare il Covid e il secondo a rifiutare i vaccini. Accanto a loro c’è una parte di vaccinati con un’età molto avanzata e fattori di rischio importanti. Dare la precedenza a chi ha più chance di farcela vuol dire mettere i No Vax davanti ai vaccinati». Per Riccio la scelta non sarebbe contraria ...

