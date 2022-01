Tennis: Becker a Djokovic, 'Novak vaccinati, è meglio per te ma non so se lo farà' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Melbourne, 12 gen. (Adnkronos) - L'ex Tennista tedesco Boris Becker, tre volte campione di Wimbledon, ha criticato alcune espressioni della famiglia del Tennista serbo Novak Djokovic nei giorni scorsi, definendole inutili. "Il padre ha davvero superato il limite. Di alcune dichiarazioni che ha fatto quattro o cinque giorni fa oggi sicuramente se ne pente. Alcune dichiarazioni della sua famiglia sicuramente non lo hanno aiutato", ha detto l'ex allenatore del numero uno del mondo in un podcast per Eurosport pubblicato oggi. Srdjan, il padre di Djokovic, ha detto in conferenza stampa a Belgrado: "Gesù è stato crocifisso e gli hanno fatto di tutto, ma è vivo tra noi anche adesso. Ora Novak viene crocifisso, gli stanno facendo di tutto". I genitori di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Melbourne, 12 gen. (Adnkronos) - L'exta tedesco Boris, tre volte campione di Wimbledon, ha criticato alcune espressioni della famiglia delta serbonei giorni scorsi, definendole inutili. "Il padre ha davvero superato il limite. Di alcune dichiarazioni che ha fatto quattro o cinque giorni fa oggi sicuramente se ne pente. Alcune dichiarazioni della sua famiglia sicuramente non lo hanno aiutato", ha detto l'ex allenatore del numero uno del mondo in un podcast per Eurosport pubblicato oggi. Srdjan, il padre di, ha detto in conferenza stampa a Belgrado: "Gesù è stato crocifisso e gli hanno fatto di tutto, ma è vivo tra noi anche adesso. Oraviene crocifisso, gli stanno facendo di tutto". I genitori di ...

