Sostegni Covid giovedì in CdM: 2 miliardi per discoteche e settore turismo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) giovedì in Consiglio dei Ministri è atteso un nuovo decreto per fornire aiuti su misura ai settori più direttamente colpiti dalle poche misure restrittive che accompagnano per ora questa ondata pandemica. Si tratta quindi di discoteche e gli spettacoli alle prese con i limiti alle capienze, oltre che sugli operatori in particolare difficoltà nel turismo, a partire da agenzie di viaggio e tour operator. A disposizione del Governo ci sono circa 2 miliardi di euro, provenienti in parte dai fondi speciali dei ministeri previsti in Legge di Bilancio, in parte dal rinvio di qualche stanziamento meno urgente per liberare spazi fiscali immediati. Per il turismo, si lavora anche con le risorse previste nella legge di Bilancio, un fondo ad hoc di 150 milioni. Nel frattempo il presidente del Consiglio Mario ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022)in Consiglio dei Ministri è atteso un nuovo decreto per fornire aiuti su misura ai settori più direttamente colpiti dalle poche misure restrittive che accompagnano per ora questa ondata pandemica. Si tratta quindi die gli spettacoli alle prese con i limiti alle capienze, oltre che sugli operatori in particolare difficoltà nel, a partire da agenzie di viaggio e tour operator. A disposizione del Governo ci sono circa 2di euro, provenienti in parte dai fondi speciali dei ministeri previsti in Legge di Bilancio, in parte dal rinvio di qualche stanziamento meno urgente per liberare spazi fiscali immediati. Per il, si lavora anche con le risorse previste nella legge di Bilancio, un fondo ad hoc di 150 milioni. Nel frattempo il presidente del Consiglio Mario ...

