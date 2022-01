Sissi principessa anche di ascolti | Canale 5 batte le Meraviglie di Rai 1 | i dati auditel

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Una serata complicata quella del martedì sera, una serata in cui può succedere di tutto, proprio come è accaduto l’11 gennaio 2022 quando5 ha battuto a sorpresa Rai 1. Nelle prime due sfide,di Alberto Angela, aveva battuto senza troppe difficoltà la serie evento di5,. La serie, dedicata alla storia dellaamatissima, dopo la curiosità iniziale, non aveva brillato troppo. Poco fiaba, troppo realismo, una storia che il pubblico, in questa chiave di lettura, non ha amato. E così la serie evento ha perso pezzi strada facendo. Nella sfida di ieri sera però le cose sono cambiate visto cheAlberto Angela ha perso una fetta di pubblico, conche non ha saputo accendere e stuzzicare, almeno in questa edizione, la ...