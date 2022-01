Serie A, gli stipendi di presidenti e dirigenti: Setti il più pagato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chi sono i dirigenti più pagati Serie A? A sorpresa, c’è il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti in vetta ai top manager del campionato italiano in quanto a compensi. È quanto emerge infatti dall’analisi dei bilanci delle società della massima Serie. Dai documenti ufficiali dei club relativi alla stagione 2020/21 emergono gli stipendi di alcune L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Chi sono ipiù pagatiA? A sorpresa, c’è il presidente dell’Hellas Verona Maurizioin vetta ai top manager del campionato italiano in quanto a compensi. È quanto emerge infatti dall’analisi dei bilanci delle società della massima. Dai documenti ufficiali dei club relativi alla stagione 2020/21 emergono glidi alcune L'articolo

Advertising

MarcoBellinazzo : L’impennata dei contagi da 36mila a 200mila in Italia si è registrata tra il 22 dicembre e il 6 gennaio con la Seri… - MarcoBellinazzo : Il Governo Draghi ha deciso di chiudere gli stadi. Non mi risulta che altri settori industriali siano in procinto d… - lorepregliasco : Mi sembra poco ragionevole chiudere gli stadi, considerato che sono all'aperto e ci si va con green pass e mascheri… - LLudovica_ : @mmorphine_ Poi ci sta il consiglio eh, quando consiglio a qualcuno Fleabag per esempio la consiglio in lingua orig… - CalcioFinanza : Da Gazidis a Marotta e Agnelli, gli stipendi di presidenti e dirigenti in Serie A. Ma il più pagato è Setti (Verona… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Lady Gaga favorita ai SAG ... l'equivalente per gli Oscar del miglior film. House of Gucci è in testa alla corsa con tre ... Tra le serie sono in gara Succession, Il racconto dell'Ancella, Morning Show, Squid Game e Yellowstone per ...

Diretta Cremona Trieste/ Streaming video tv: sarà conferma per la Vanoli? (Basket A1) ...la serie è stata spezzata. Andrà invece valutato il rientro sul parquet di Trieste, squadra sicuramente ondivaga ma che si è ritrovata: prima o poi doveva succedere che un'Olimpia stanca per gli ...

Gli Incastrati, su Netflix la serie crime con Ficarra e Picone. Recensione Fortementein.com Serie A: stop all’attività con il 35% di positivi nel gruppo squadra Si cerca una soluzione per salvare il campionato di Serie A dall’ondata di Omicron ... della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra “è un risultato ...

Azmoun, il più desiderato: dove giocherà? La Serie 1×01 Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit, sta infiammando il mercato delle punte. Il giocatore è nel mirino delle big italiane da un paio di anni, andrà in scadenza a giugno. Questo ha acceso l’ ...

... l'equivalente perOscar del miglior film. House of Gucci è in testa alla corsa con tre ... Tra lesono in gara Succession, Il racconto dell'Ancella, Morning Show, Squid Game e Yellowstone per ......laè stata spezzata. Andrà invece valutato il rientro sul parquet di Trieste, squadra sicuramente ondivaga ma che si è ritrovata: prima o poi doveva succedere che un'Olimpia stanca per...Si cerca una soluzione per salvare il campionato di Serie A dall’ondata di Omicron ... della Conferenza Stato-Regioni del protocollo con le nuove regole Covid per gli sport di squadra “è un risultato ...Sardar Azmoun, attaccante iraniano dello Zenit, sta infiammando il mercato delle punte. Il giocatore è nel mirino delle big italiane da un paio di anni, andrà in scadenza a giugno. Questo ha acceso l’ ...